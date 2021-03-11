صور.. "المشروعات متناهية الصغر" في ندوة مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، ندوة إعلامية حول المشروعات متناهية الصغر وحل مشكلة البطالة، بمقر دار مناسبات قرية الشركة ٨.

حاضر في الندوة أحمد محمود صالح مدير عام برنامج مشروعك بالوحدة المحلية بالخارجة وذلك بحضور محمد عبد التواب رئيس الوحدة المحلية لقرى الشركة.

وقالت أزهار عبد العزيز محمد، مدير مركز إعلام الخارجة، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إن الندوة تناولت أهداف برنامج مشروعك والذي أنشئ بعد ثورة ٢٥ يناير في مراكز المحافظة الخمس والذي يستهدف خلق فرص عمل للشباب والمرأة، حيث جرى عمل بروتوكول مع وزارة التنمية المحلية والعديد من البنوك لتقديم التسهيلات للشباب للحصول على المشروعات.

وشرح مدير عام برنامج مشروعك بالخارجة، الفرق بين المشروعات المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة، حيث أن هناك مشروعات تبدأ من ١٠ آلاف جنيه حتى ٢ مليون جنيه، موضحًا الشروط اللازمة والأوراق المطلوبة للحصول على تلك القروض، كما ذكر البنوك التي جرى التعامل معها في المحافظة وطرق السداد وكذلك الأقساط والفوائد على تلك القروض، وأضاف كذلك أنواع المشروعات التي تتناسب في القرى وأكد على أهمية دراسة السوق لنجاح المشروع.

ومن جانبها أشارت غادة بصيط محمد، مسئول الإعلام السكاني بالمركز، في ختام الندوة إلى عرض "على" أحد شباب القرية تجربته مع أحد المشروعات وذكر أنه بدأ بقرض صغير ومن خلال مشروعه تقدم للحصول على قرض آخر، وأكد أن مكان اقامة المشروع عامل أساسي من عوامل نجاح المشروع وكذلك الجدية.