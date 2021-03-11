أخبار عاجلة

خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"صحة شمال سيناء" تناشد الأهالي بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

Print
"صحة شمال سيناء" تناشد الأهالي بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا "صحة شمال سيناء" تناشد الأهالي بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

05:52 م الخميس 11 مارس 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم:

ناشد الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام، بمديرية صحة شمال سيناء، أهالي المحافظة بسرعة التسجيل للحصول على تطعيم اللقاح المضاد لكورونا وذلك لأفراد العائلة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلي تكليفات الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بتوفير تسجيل طلبات الراغبين في تلقي لقاح بمركز .التطعيم بمستشفي العريش العام

وأكد مدير عام التثقيف والإعلام، أنه وجه رسالة لكل أهالى شمال سيناء بسرعة التسجيل المجانى للحصول على اللقاح، لافتا إلى أن اللقاح يحمى من الوصول بحالات الإصابة بفيروس كورونا لأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وأثبت فاعليته بنسبة 86% في الوقاية من المرض، ويساهم في إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

وأكد ، علي أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا فى عضلة الكتف جرعتين ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

وأضاف فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام بمديرية صحة شمال سيناء، ، أن فريقا من المثقفين الصحيين، بدأوا تجهيزهم للانطلاق بالمطويات والندوات بكل موقع بشمال سيناء لحث المواطنين على التطعيم، مشيرًا إلى أنه لاستفسار المواطنين جرى تخصيص رقم الهاتف، 15335، وأن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية