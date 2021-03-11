"صحة شمال سيناء" تناشد الأهالي بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شمال سيناء - أشرف سويلم:

ناشد الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام، بمديرية صحة شمال سيناء، أهالي المحافظة بسرعة التسجيل للحصول على تطعيم اللقاح المضاد لكورونا وذلك لأفراد العائلة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلي تكليفات الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بتوفير تسجيل طلبات الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز .التطعيم بمستشفي العريش العام

وأكد مدير عام التثقيف والإعلام، أنه وجه رسالة لكل أهالى شمال سيناء بسرعة التسجيل المجانى للحصول على اللقاح، لافتا إلى أن اللقاح يحمى من الوصول بحالات الإصابة بفيروس كورونا لأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وأثبت فاعليته بنسبة 86% في الوقاية من المرض، ويساهم في إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

وأكد ، علي أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا فى عضلة الكتف جرعتين ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

وأضاف فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام بمديرية صحة شمال سيناء، ، أن فريقا من المثقفين الصحيين، بدأوا تجهيزهم للانطلاق بالمطويات والندوات بكل موقع بشمال سيناء لحث المواطنين على التطعيم، مشيرًا إلى أنه لاستفسار المواطنين جرى تخصيص رقم الهاتف، 15335، وأن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg