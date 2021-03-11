محافظ أسوان يبحث مع "وفد النقل" مد خط السكة الحديد إلى "أبوسمبل"

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أسوان – إيهاب عمران:

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، بوفد وزارة النقل والهيئة العامة لسكك حديد مصر، لعرض دراسة إنشاء خط سكك حديد من مدينة أسوان إلى مدينتي توشكى الجديدة وأبو سمبل السياحية، كمرحلة أولى ليصل إلى مدينة حلفا بالسودان الشقيق كمرحلة ثانية.

حضر اللقاء نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حسن الليثى نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، والمهندس خالد فاروق مستشار وزير النقل.

وعقب عرض تصميمات مراحل تنفيذ هذا المشروع التنموي الضخم الموازى لطريق "أسوان - أبو سمبل" البري بطول 283.5 كم من أسوان إلى أبو سمبل السياحية مرورًا بمدينة أسوان الجديدة وتوشكى الجديدة، وهو الذي يساهم في خلق وسيلة نقل حضارية آمنة للمواطنين والأفواج السياحية، علاوة على نقل المحاصيل الزراعية وإنتاج مصنع الأسمنت، فضلاً عن زيادة الحركة التجارية بين مصر والسودان.

من جانبه أشاد محافظ أسوان بهذا المشروع الحيوي، والذي يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لإحداث نقلة شاملة في التنمية والبناء لجنوب الوادي، مع دعم التبادل التجاري بين مصر والسودان وأيضاً في إتجاه الأسواق الإفريقية.

مؤكدًا على أن هناك جهود كبيرة تبذل من وزارة النقل خلال الفترة الحالية في تطوير ومد الطرق السريعة، مع إنشاء محاور التنمية شرق وغرب المحافظة.