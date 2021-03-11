صور.. وكيل "صحة الوادي الجديد" يتفقد "وحدات واحة الفرافرة"

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة العمل بمستشفى الفرافرة المركزي، والمرور على وحدات الرعاية الأساسية بمركز الفرافرة للوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية وحث المواطنين على تلقى لقاح فيروس كورونا.

وأشار محروس، إلى تفقد الوحدات المقرر إنشائها ضمن المشروع الرئاسي لتطوير القرية المصرية (حياة كريمة) بمركز الفرافرة، خلال زيارته للوقوف على آخر المستجدات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إلى تخصيص المركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة لاستقبال مواطني مركزي باريس والخارجة الراغبين في تلقي لقاح كورونا، وكذا تخصيص المركز الطبي بمدينة "موط" بمركز الداخلة، لاستقبال المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا من أهالي مراكز الفرافرة وبلاط بالداخلة، موضحًا أن المواطن يتبع مراحل تبدأ بعملية التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، وتكون الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة من مختلف الشرائح العمرية وكبار السن وللعاملين بقطاع الصحة، ويتلقى المواطن رسالة واضحة بموعد التطعيم .

وذكر محروس، أن تلقي اللقاح لمن هم فوق سن 18 عامًا، وأن من لا يتمكن من الدخول على الرابط الإلكتروني للتسجيل عليه التوجه لأقرب مستشفى صحي بدائرة المحافظة او التواصل بالخط الساخن حيث صدرت توجيهات لمديري المستشفيات بتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح.

فيما شهدت مراكز تطعيمات لقاح كورونا بالوادي الجديد، إجراءات أمنية مشددة وذلك لضمان سهولة التسجيل وتأمين عمل الأطباء وأطقم التمريض.