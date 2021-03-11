مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب سيارة نقل على أخرى بمطروح

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مصراوي Masrawy

كتب - علي عبد الودود:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب شخص آخر في حادث تصادم وقع بين سيارتين "نقل بمقطورة، وربع نقل" على طريق السلوم الدولي.

واستقبل مستشفى مرسى مطروح العام، جثامين 3 أشخاص، وشخص مصاب، بادعاء انقلاب سيارة نقل بمقطورة على سيارة ربع نقل "دوبل كابينة" عند الكيلو 15 على الطريق الدولي الرابط بين مرسى مطروح والسلوم.

جرى التحفظ على جثث الضحايا في مشرحة مستشفى مرسى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة، بينما تمكنت الأجهزة المعنية من إعادة فتح الطريق الدولي أمام حركة مرور السيارات.