وفد مجلس الوزراء يزور الإسماعيلية لبحث تطوير 16 قرية

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مصراوي Masrawy

كتب - علي عبد الودود:

زار وفد من رئاسة الوزراء، محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، لمناقشة الخطط التنظيمية والبدء في تطوير الريف المصري لـ16 قرية في القنطرة شرق.

واستقبل وفد الوزراء المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بحضور ممثلي الهيئة الهندسية والمهندس هشام رجب استشاري الهيئة الهندسية واللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء القرى المدرجة بخطة التطوير، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية، ومديري عموم المديريات الخدمية للوقوف على الاستعدادات الأخيرة لبدء سير العمل.

واستعرض الوفد خلال الاجتماع مع نائب محافظ الإسماعيلية، خطة الإسكان والتضامن الاجتماعي لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ورفع كفاءة المنازل الأخرى لتوفير سكن كريم وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، وعمل حصر بجميع المساكن، كما ناقش خطة مديرية الشباب والرياضة لتطوير 4 مراكز شباب وإنشاء جديد لمركزي خدمة أهالي الشرق، كما ناقش الخطة الموضوعة للأبنية التعليمية بإنشاء 9 مدارس جديدة بمختلف المراحل الدراسية ورفع كفاءة لـ3 مدارس.

كما ناقش خطة إنشاء كباري لربط قرى القنطرة شرق وتسهيل الحركة المرورية التي تتناسب مع النمو السكاني لعام 2030، وإنشاء 3 مجمعات خدمية وزراعية وأمنية لخدمة أهالي القنطرة شرق.

كما وجه بسرعة إصدار التقارير الخاصة بفحص تربة القنطرة شرق ونسب المياه الجوفية للوقوف على المعوقات والتحديات للبدء في تنفيذ الخطة، كما وجه بسرعة بدء توصيل الغاز ومياه الشرب والصرف الصحي ضمن تنفيذ الخطة الموضوعة وإنهاء الوصلات المنزلية.

وشدد المهندس أحمد عصام الدين على تكاتف كافة الجهات المعنية والتنفيذية لسرعة إنجاز الأعمال وتذليل كافة المعوقات التي تعوق تنفيذ المشروعات.