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بعد وفاة 20 شخصًا.. ننشر تطورات الحالة الصحية لمصابي "حريق مصنع العبور"

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بعد وفاة 20 شخصًا.. ننشر تطورات الحالة الصحية لمصابي "حريق مصنع العبور" بعد وفاة 20 شخصًا.. ننشر تطورات الحالة الصحية لمصابي "حريق مصنع العبور"

مصراوي Masrawy

04:52 م الخميس 11 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل مستشفى السلام التخصصي بالقاهرة 31 حالة من مصابي ووفيات مصنع ملابس العبور المحترق والذي أسفر عن إصابة 24 شخصًا و20 حالة وفاة.

وتبين وجود 12 جثة مجهولة الهوية، وجرى التحفظ على 8 منها بثلاجة المستشفى وتحويل 4 إلى مشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة.
كما تبين أن المصابين معظهم من الأطفال والشباب وسيدات، فيما جرى تحويل باقي مصابي الحادث والجثث إلى مستشفيات محافظة الشرقية.

كما استقبل المستشفى 19 مصابا خرج منهم 12 شخصًا وحجز 7 آخرين، وتبين أن المصابين هم: "هناء محمود 52 اختناق، ومحمد مصطفى كمال 10 سنوات حروق، وسهيلة 13 سنة حروق، وأسامة محجوب محمد، ورحاب جمال توفيق 16 سنة اختناق، وداليا سيد علي اختناق، وولاء أشرف ١٦ سنة، اختناق، وأحمد رفاعي صبري حروق 15% واختناق، جرى حجزه بالمستشفى، وسلمى محجوب محمد 14 سنة حروق 19% باليدين وتقرر خروجها، ومحمود محمد عبد الحفيظ 30 سنة حروق 65% تم حجزه، وخالد محمد خميس 30 سنة حروق 85% واختناق وتم حجزه، وأماني ممدوح أحمد 32 سنة حروق 15%حجز بقسم الحروق، وعبد الرحمن محمد محمد ١٥ سنة حروق ٥٠% وجرى حجزه بالمستشفى، وابتسام إسماعيل 35 سنة اشتباه في كسور، ومحمد أحمد محمد عبد الله 25 سنة اختناق وسقوط من علو، وآية محمد يونس 20 سنة اختناق وسماح محمد حسن 34. عاما اختناق وسيدة حسين نصر20 سنة حروق واختناق وتم خروجهم تحسن وأحمد يحيي عيد 37 سنة حروق56% وتم حجزه بالمستشفى.

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