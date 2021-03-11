أخبار عاجلة

خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. المعاينة الميدانية تكشف السبب وراء "حادث أتوبيس السخنة"

Print
صور.. المعاينة الميدانية تكشف السبب وراء "حادث أتوبيس السخنة" صور.. المعاينة الميدانية تكشف السبب وراء "حادث أتوبيس السخنة"

مصراوي Masrawy

04:43 م الخميس 11 مارس 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس إن 16 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس - السخنة" تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى مع ذويهم وتوجهوا إلى محافظاتهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن أغلب المصابين في الحادث الذي وقع فجر أمس الأربعاء من محافظات الشرقية والدقهلية، الإصابات تراوحت بين كسور في الذراعين، وجروح وكدمات وسحجات.

وتابع أن هناك 4 مصابين في المستشفى تحت الملاحظة، بينما غادر البقية إذ تحسنت حالتهم وباتوا قادرين على التحرك، والعودة إلى أسرهم.

وفي السياق كشفت معاينة الإدارة العامة للمرور في السويس بقيادة العميد عمرو أنور مدير المرور أن السرعة الزائدة وانفجار الإطار الأمامي الأيسر، هو السبب وراء حادث انقلاب أتوبيس ركاب بطريق "السويس - السخنة".

وقال مصدر أمني مسؤول إن المعاينة وفحص آثار الإطارات بموقع الحادث أمام شركة سوميد، كشفت انفجار الإطار الأمامي قبل اصطدام الأتوبيس بالبلدورة، إذ حالت السرعة الزائدة دون تحكم السائق في عجلة القيادة ما أدى إلى انحراف الأتوبيس يسارا إلى الجزيرة الوسطى واصطدامه في بلدوره خرسانية وانقلابه على الجانب الأيسر.

وتابع المصدر في تصريح صحفي، أن السائق لم يحسن تقدير المسافة ولم يراع المنعطفات في الطريق بالمنطقة المؤدية إلى كمين سوميد والذي وقع الحادث متاخما له.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية