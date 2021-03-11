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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مشروع تطوير محطة مصر من المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال تفقده مشروع تطوير ميدان محطة مصر وسط الإسكندرية، اليوم الخميس.

وأكد شعراوي، أنه لا مساس بالباعة الجائلين المتواجدين بالميدان وسيجري تحقيق نقلة لهم، فالدولة حريصة على الحفاظ على مستحقات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

واستمع وزير التنمية المحلية إلى عرض تقديمي عن"مشروع تطوير ميدان محطة مصر"، الذي يهدف إلى استعادة المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يجري العمل في المشروع للانتهاء منه في الموعد المحدد.

وطمأن المحافظ الباعة الجائلين المتواجدين بالميدان، والبالغ عددهم 403 بائعين، بأنه سيجري تخصيص باكيات لهم بشكل قانوني وشرعي في سوق حضري متطور.