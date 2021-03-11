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.. محامي المتهمين بالتنمر على "شيكابالا" يكشف أسباب البراءة

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بالفيديو.. محامي المتهمين بالتنمر على "شيكابالا" يكشف أسباب البراءة .. محامي المتهمين بالتنمر على "شيكابالا" يكشف أسباب البراءة

مصراوي Masrawy

03:51 م الخميس 11 مارس 2021

الأقصر- محمد محروس:

كشف رفلة ذكري محامي المتهمين بالتنمر على لاعب نادي محمود عبدالرازق "شيكابالا" الأسباب التي استند عليها الحكم الصادر عن محكمة جنح الأقصر ببراءة المتهمين.

وأوضح "ذكري" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن المحكمة برأت المتهمين لعدم كفاية الأدلة التي قدمها محامي المدعي، وعدم انطباق الواقعة على قانون التنمر الخاص فقط بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار "ذكري" إلى أن لاعب نادي الزمالك لم يتنازل عن القضية، ولكن القضية انتهت بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وضعفها.

ولفت المحامي، إلى أن المتهمين كانوا ضمن جموع غفيرة من مشجعي النادي الأهلي الذين تجمهروا بميدان صلاح الدين في وسط مدينة الأقصر بعد فوز ناديهم على نادي الزمالك في بطولة الأمم الإفريقية تعبيرًا عن فرحتهم بالفوز، ومقاطع الفيديو التي جرى تداولها لا تثبت قيامهم بفعل يقع تحت طائلة قانون التنمر.

وقضت محكمة جنح الأقصر برئاسة المستشار معتز محمد أحمد، وسكرتارية جمال عمران، أمس الأربعاء، ببراءة 4 متهمين في القضية رقم ١٤٠٨٧لسنه ٢٠٢٠ المعروفة إعلاميًا بأ"التنمر ضد اللاعب محمود عبد الرازق"، لاعب نادي الزمالك.

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