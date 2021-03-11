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قاتل شقيقته بالسم في الإسكندرية: "بتكلم راجل وبعتاله صور تفضح"

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قاتل شقيقته بالسم في الإسكندرية: "بتكلم راجل وبعتاله صور تفضح" قاتل شقيقته بالسم في الإسكندرية: "بتكلم راجل وبعتاله صور تفضح"

مصراوي Masrawy

03:50 م الخميس 11 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

أدلى عامل متهم بقتل شقيقته داخل الشقة سكنهما بمنطقة دربالة شرقي الإسكندرية، بإجبارها على شرب السم ثم خنقها، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المنتزه أول.

وقال المتهم إن شقيقته متزوجة منذ فترة ولم ترزق بأطفال، ومنذ حوالي أسبوع اصطحبها زوجها إلى منزلهم وأخبرهم أنه ضبطها تتحدث إلى أحد الأشخاص في الهاتف المحمول.

وأضاف العامل: "شكوك زوجها دفعني لتفتيش هاتفها فعثرت على صور فاضحة لها مرسلة للشخص الذي كان تتحدث معه"، مشيرًا إلى أن زوجها روى لهم ما بدر من شقيقتهم وأطلعهم على صورها الفاضحة

وأوضح المتهم في التحقيقات أنه قرر التخلص من شقيقته بعد أن جلبت لهم العار وبيت النية على ذلك – بحسب قوله

وأشار إلى أنه اشترى عدة أنواع من السم من الصيدلية، بينها سم فئران، ووضعها جميعًا في كوب من المياه وأرغمها على شربه، قائلًا: "بعد لحظات كانت تنازع الموت فأطبقت على رقبتها بكلتا يدي حتى فارقت الحياة".

باستدعاء زوج المجني عليها وأشقائها إلى سراي النيابة، أقروا جميعًا بما جاء في اعترافات المتهم.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، بوقوع جريمة قتل ووجود جثة لسيدة بمنطقة دربالة.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة "م.ع" ربة منزل، 35 عامًا، مسجاة أعلى سرير غرفة النوم، وبمناظرتها تبين وجود سحجات بمنطقة الرقبة.

ألقى القبض على المتهم ويدعى "م.ع" 36 عامًا عامل، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتشريح جثة المجني عليها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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