ضربًا حتى الموت.. أب يقتل ابنته الرضيعة في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

استقبل مستشفى كفر سعد المركزي بدمياط، رضيعة تبلغ من العمر شهرين، تدعى "ع.ر"، تعاني من حالة إعياء شديد، ومصابة بجروح في مناطق مختلفة من جسدها، وحاول الأطباء إسعافها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

أخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى المستشفى، وكشفت التحريات الأولية أن والد الرضيعة "ر.أ"، في العقد الثالث من العمر، وراء ارتكاب الواقعة.

وبينت التحريات أن المتهم سبق حبسه، في وقائع متعلقة بتعاطي المواد المخدرة، وأنه كان في حالة غير طبيعية عندما اعتدى على الرضيعة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.