أجبرها على شرب السم.. عامل يقتل شقيقته بسبب "صور فاضحة" في الإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر:

أنهى عامل حياة شقيقته داخل الشقة سكنهما بمنطقة دربالة شرق الإسكندرية، بإجبارها على شرب السم ثم خنقها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، بوقوع حادث قتل ووجود جثة لسيدة بمنطقة دربالة.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة "م.ع" ربة منزل، 35 عامًا، مسجاة على سرير غرفة النوم.

بمناظرة الجثة تبين وجود سحجات بمنطقة الرقبة، وبسؤال شقيقها وشقيقتها قررا وجود مشاكل بين شقيقتهم المتوفية وزوجها بعد أن ضبطها تتحدث إلى أحد الأشخاص بالهاتف، وجرى الاتفاق بينهما على الطلاق.

وأضاف شقيق المجني عليها، أنه أحضرها إلى المنزل، وأن شقيقهم الرابع استغل فرصة عدم تواجدهم بالمنزل وقتل المجني عليها بدافع الانتقام لشرفه.

ألقي القبض على المتهم وتبين أنه "م.ع" 36 عامًا عامل، واعترف في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة العامة بارتكاب جريمته دفاعًا عن الشرف.

جرى نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتشريح جثة المجني عليها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.