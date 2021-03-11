أخبار عاجلة

خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أجبرها على شرب السم.. عامل يقتل شقيقته بسبب "صور فاضحة" في الإسكندرية

Print
أجبرها على شرب السم.. عامل يقتل شقيقته بسبب "صور فاضحة" في الإسكندرية أجبرها على شرب السم.. عامل يقتل شقيقته بسبب "صور فاضحة" في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:21 م الخميس 11 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

أنهى عامل حياة شقيقته داخل الشقة سكنهما بمنطقة دربالة شرق الإسكندرية، بإجبارها على شرب السم ثم خنقها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، بوقوع حادث قتل ووجود جثة لسيدة بمنطقة دربالة.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة "م.ع" ربة منزل، 35 عامًا، مسجاة على سرير غرفة النوم.

بمناظرة الجثة تبين وجود سحجات بمنطقة الرقبة، وبسؤال شقيقها وشقيقتها قررا وجود مشاكل بين شقيقتهم المتوفية وزوجها بعد أن ضبطها تتحدث إلى أحد الأشخاص بالهاتف، وجرى الاتفاق بينهما على الطلاق.

وأضاف شقيق المجني عليها، أنه أحضرها إلى المنزل، وأن شقيقهم الرابع استغل فرصة عدم تواجدهم بالمنزل وقتل المجني عليها بدافع الانتقام لشرفه.

ألقي القبض على المتهم وتبين أنه "م.ع" 36 عامًا عامل، واعترف في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة العامة بارتكاب جريمته دفاعًا عن الشرف.

جرى نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتشريح جثة المجني عليها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية