نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال تطهير مدينة البنات الجامعية بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، اليوم الخميس، أعمال تعقيم وتطهير المدينة الجامعية "فتيات" ولجان الامتحانات بكلية البنات فرع أسيوط.

وجاء ذلك عقب إخلاء المدينة من الطالبات بعد إصابة طالبتين ومشرفتين بفيروس كورونا المستجد وتأجيل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات البنات فرع أسيوط.

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر على أعمال التنظيف والتعقيم للمباني المدينة الجامعية والمطابخ وأدوات طهي الطعام، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وقال الدكتور عبدالمالك، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن القائمين على المدينة اشتبهوا في إصابة طالبتين بالمدينة بفيروس كورونا المستجد، فجرى نقلهن إلى العزل بمستشفى جامعة الأزهر، لتلقي الرعاية والعلاج؛ وعزل المخالطات لهن في الغرف المخصصة للعزل بالمدينة الجامعية".

وتابع: "تقرر تأجيل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات البنات فرع أزهر أسيوط لمدة أسبوع".