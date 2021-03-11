باللون البيج.. مايا دياب تتألق في أحدث ظهور لها

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تألقت بإطلالة جذابة باللون البيج.

ارتدت مايا دياب بنطالون من الجلد باللون البيج، ونسقت معه بلوفر أوفر سايز من نفس اللون، منتعلة حذاء شتوي باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الشعر الويڤي، والألوان الترابية في المكياج.، لتبرز عينيها بالكحل الأسود.

يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب هو طرحها كليب "دوب" الذي تم طرحه على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".