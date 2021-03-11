انفجار مخزن كيماويات وراء ارتفاع أعداد ضحايا مصنع ملابس العبور

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت المعاينة المبدئية لموقع حريق مصنع ملابس العبور، تفاصيل اشتعال النيران بالطابق الأرضي، والتي تسببت في مصرع 20 شخصًا بينهم 14 عاملًا و 6 سيدات.

وأكدت المعاينة، أن غازات صادرة عن مواد كيماوية، في مخزن المصنع، تسببت في حدوث انفجار، أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.

وانتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي بالعبور إلى مكان الحريق لفحص المكان، وحصر التلفيات والخسائر، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة ملف المصنع لمعرفة ما إذا كان مرخص من عدمه.

وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق، وحصر التلفيات وانتداب الطب الشرعي لاتخاذ اللازم وتحديد هوية الجثث، وانتداب لجنة لمعاينة المباني الملاصقة للمصنع وبيان مدى تضررها من الحريق.