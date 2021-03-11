20 حالة وفاة و 24 مصابًا.. لجنة فنية لمعاينة مصنع ملابس العبور المحترق

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة لحريق مصنع ملابس العبور المحترق، والمباني المجاورة، لبيان مدى سلامتها.

وأضاف المحافظ، أنه تابع عمليات السيطرة على النيران، بمصنع ملابس مكون من 4 طوابق بمنطقة إسكان الشباب في العبور، والذي بدأ قرابة الحادية عشر صباح اليوم الخميس.

وأضاف اللواء الهجان، أنه جرى توجيه 6 سيارات إسعاف من محافظة القليوبية و 4 إسعاف من محافظات القاهرة والشرقية، و11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك و2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية بإجمالي 15 سيارة إطفاء.

وأسفر الحادث حتى الآن عن وفاة 20 شخصًا جرى نقل 16 منهم إلى مستشفى السلام بالقاهرة، و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، كما أصيب 24 شخصًا جرى نقل 5 منهم لمستشفى بلبيس بالشرقية و19 لمستشفى السلام بالقاهرة.

وقدم المحافظ العزاء لأسر المتوفين، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ووجه الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوفير أوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.