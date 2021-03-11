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قتلهما الغاز.. مصرع عروسين بعد 48 ساعة من زفافهما بالفيوم

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قتلهما الغاز.. مصرع عروسين بعد 48 ساعة من زفافهما بالفيوم قتلهما الغاز.. مصرع عروسين بعد 48 ساعة من زفافهما بالفيوم

مصراوي Masrawy

02:27 م الخميس 11 مارس 2021

الفيوم– حسين فتحى:

خيم الحزن على قرية منية الحيط التابعة لإطسا بمحافظة الفيوم، إثر وفاة عروسين بعد مرور 48 ساعة على زفافهما مختنقين بالغاز.

كان اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مستشفى إطسا المركزي بوصول "وليد. خ" 26 عامًا، سماك، وعروسة "ن" 18 عامًا، جثتين هامدتين.

وكشفت التحريات، أن العروسين لم يمر على زفافهما 48 ساعة، وأنهما خلدا للنوم، وتركا الغاز مفتوحًا، ما أدى لاختناقهما.

وأضافت التحريات، أن جيران العروسين شعروا برائحة غاز يخرج من شقة العروسين، فكسروا باب الشقة، ونقلوا العروسين لمستشفى إطسا المركزي، وتبين وفاتهما.

جى استدعاء مفتش صحة إطسا، والذي أكد أن الوفاة نتيجة الاختناق بغاز البوتاجاز، وبالعرض على حسام المغربى وكيل أول نيابة إطسا أمر بالتصريح بالدفن.

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