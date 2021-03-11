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رئيس جهاز مدينة العبور يكشف تفاصيل مصرع 16 شخصًا في حريق مصنع الملابس

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رئيس جهاز مدينة العبور يكشف تفاصيل مصرع 16 شخصًا في حريق مصنع الملابس رئيس جهاز مدينة العبور يكشف تفاصيل مصرع 16 شخصًا في حريق مصنع الملابس

مصراوي Masrawy

02:00 م الخميس 11 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

قال أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور التابع لمحافظة القليوبية، إن مصنع ملابس العبور، الذي أمسكت فيه النيران، وتسبب في مصرع 16 شخصًا وإصابة 20، يقع على مساحة 2000 متر.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المصنع ملك "أبو السعود. أ"، ويتكون من 4 طوابق ويعمل في إنتاج الملابس الجاهزة، وجرى نقل المصابين والمتوفين للمستشفيات في القاهرة والقليوبية والشرقية.

وأضاف "عمران"، أن المصنع يتبع المنطقة الصناعية، وهيئة التنمية الصناعية هي المسئولة عن إعطاء التراخيص لمثل هذا النوع من المصانع، وتشرف على الاشتراطات الخاصة بها.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتعاون مع قوات الحماية بالقاهرة والشرقية، على حريق اندلع في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وتجري حاليًا أعمال التبريد.

وجرى الاستعانة بـ25 سيارة إطفاء من القاهرة والقليوبية والشرقية و4 خزان استراتيجي، من القاهرة والقليوبية، والإدارة العامة للحماية المدنية.

وارتفع عدد الوفيات والإصابات بحريق مصنع بحي إسكان الشباب في العبور، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 16 حالة، بالإضافة إلى 20 مصابًا، وجرى نقل المصابين لمستشفيي السلام وبلبيس المركزي بالشرقية.

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