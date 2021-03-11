بالصور.. افتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز المخلفات الخطرة بالإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ترافقه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة في الإسكندرية، بتكلفة ١٧مليون جنيه.

وتعد الخلية الجديدة أكبر خلية دفن في مصر بسعة ١٥ ألف متر مربع، ضمن أعمال التطوير والتوسعات بمركز الناصرية الذي يعد الأول من نوعه على مستوى مصر في إعدام المخلفات الخطرة.

حضر الافتتاح كل من الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، نائبي المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن افتتاح خلية الدفن الجديدة تعد إضافة كبيرة للتطورات التي تجري بمركز الناصرية الذي يستقبل المخلفات الخطرة من كافة المحافظات بدءا من الإسكندرية وحتى أسوان.

وأضاف المحافظ أن مشروع إدارة المخلفات الخطرة بالإسكندرية هو مشروع نموذجي يحتذى به في باقي المحافظات، وله أثر في خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح الشريف، أنه جرى إعدام 52 طن من مخدر التامول بمدفن الناصرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية خلال الفترة الماضية، لحماية الشباب من السموم.