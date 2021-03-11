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10 يونيو.. الحُكم في طعون المتهمين بقضية "تفجير أبراج الكهرباء"

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10 يونيو.. الحُكم في طعون المتهمين بقضية "تفجير أبراج الكهرباء" 10 يونيو.. الحُكم في طعون المتهمين بقضية "تفجير أبراج الكهرباء"

مصراوي Masrawy

01:31 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- طارق سمير:

حجزت محكمة النقض، الحكم في الطعون على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحق المتهمين بقضية "تفجير أبراج الكهرباء" لجلسة 10 يونيو المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قضت في القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة في 30 أبريل 2019 بمعاقبة 34 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لـ 11 آخرين.

النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تولى قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وهي "اللجان النوعية فى الجيزة والغربية والمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ" والانضمام لها وإمدادها بمعونات مادية وأسلحة، واستهداف أبراج الضغط العالي في محافظة الجيزة، وتلقى تدريبات لتصنيع المواد المتفجرة وتصنيعها وحيازتها واستعمالها للإخلال بالأمن العام، وحيازة مستندات تحوي معلومات دقيقة عن شبكات الكهرباء، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وكواتم صوت وأقمصة واقية من الرصاص دون تصريح، وإضرام النيران فى جراج إدارة شرطة النجدة في الإسكندرية، وإحراق سيارات شرطة فى محيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وقتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار، وإضرام النيران فى محطة وقود بالإسكندرية واحتجاز العاملين بها تحت تهديد السلاح، وإشعال النيران فى كارفور الإسكندرية.

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