بتكلفة 15 مليون جنيه.. وزيرة البيئة: إغلاق خلية مخلفات خطرة بالإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، إغلاق خلية المخالفات الخطرة بمدفن الناصرية بعد امتلائها، وذلك بتكلفة 15 مليون جنيه.

جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بالإسكندرية بتكلفة 17 مليون جنيه.

وأوضحت الوزيرة أن عملية الإغلاق احتاجت إلى طريقة آمنة ومبالغ طائلة، كون المدفن جرى افتتاحه عبر منحة فلندية، بينما لم تتوافر المنحة مرة أخرى، ما دفع الوزارة للقيام بذلك.

وأكدت وزيرة البيئة أن تجربة الناصرية ستعطي الفرصة لافتتاح مدافن للمخالفات الخطرة في محافظات أخرى.

ويُعد مركز الناصرية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة الأول من نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط، ويستقبل 39 نوعًا من المخلفات الخطرة من الشركات من جميع محافظات مصر.