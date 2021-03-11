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ارتفاع عدد ضحايا مصنع ملابس العبور إلى 16 حالة وفاة

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ارتفاع عدد ضحايا مصنع ملابس العبور إلى 16 حالة وفاة ارتفاع عدد ضحايا مصنع ملابس العبور إلى 16 حالة وفاة

مصراوي Masrawy

01:17 م الخميس 11 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر أمني بالقليوبية، ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بحريق مصنع بحي إسكان الشباب في العبور، اليوم الخميس، إلى 16 حالة وفاة، بالإضافة إلى 20 مصابًا،جرى نقلهم لمستشفيي السلام وبلبيس المركزي.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتعاون مع الحماية المدنية بالقاهرة والشرقية، بـ 20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وجرى محاصرة النيران لمنع خطر امتداد الحريق للمصانع المجاورة.

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