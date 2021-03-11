وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعب قانوني ويشهد مهرجان رياضي بالأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، ملعب كرة قدم بالأبعاد القانونية مطور بنظام النجيل الصناعي بمركز شباب الحسينات في الأقصر.

وشهد الوزير مهرجان رياضي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية داخل المركز بمشاركة أبناء المحافظة، تضمن عروضًا رياضية في كرة الطائرة للفتيات والكاراتيه، وكرة القدم، والملاكمة، وأنشطة المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي".

وتخلل المهرجان مجموعة من مسابقات اللياقة البدنية والترويحية، وأنشطة كشفية، ودوري للرواد في كرة القدم والشطرنج، وفعاليات برنامج "ألف بنت ألف حلم" وممارسة فتاة لكرة القدم.

وخلال جولته بالمركز، وجه "صبحي" بتطوير المساحات المتوفرة بالمركز عبر إنشاء ملعب متعدد الأغراض، وملعب كرة طائرة شاطئية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء تراك.