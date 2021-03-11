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إنشاء منصات اتصال رقمية للترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء

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إنشاء منصات اتصال رقمية للترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء إنشاء منصات اتصال رقمية للترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

01:11 م الخميس 11 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة آليات العمل على إنشاء منصات اتصال عالمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تخاطب الداخل والخارج، بصورة رقمية، في إطار خطة التحول الرقمي بالمحافظة، لتصبح أول محافظة رقمية ذكية في .

وضم الوفد كل من اللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء لتنمية الأعمال، والدكتور فتحي شمس الدين، أستاذ الإعلام الرقمي والخبير الإعلامي بالمركز.

وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية إنشاء وتنفيذ مجموعة من منصات التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بصورة احترافية، يمكن من خلالها العمل على تسويق ودعم المحافظة إعلاميًا للعمل على إبراز المقاصد السياحية.

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