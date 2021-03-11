بالصور.. تطعيم الوافدين على أول سفينة تجارية تصل ميناء الطور البحري

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أكدت مديرية الصحة بجنوب سيناء، أن فريق التطعيم الدولي بمكتب صحة طور سيناء، أجرى عملية تطعيم للوافدين على أول سفينة تجارية، والتي جرى استقبالها أمس بميناء طور سيناء البحري أمس، والقادمة من ميناء سواكن بالسودان وعلى متنها 1500 رأس عجول حية.

وأوضحت المديرية، أنه جرى توقيع الفحوصات على الوافدين على متن السفينة وقياس درجة الحرارة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبع لمنع انتشار الأمراض المعدية.

وتابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إجراءات وصول السفينة لميناء الطور، وإجراءات نقل العجول للمزرعة تمهيدًا لذبحها.