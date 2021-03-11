لتخفيف العبء عن الإسكندرية.. افتتاح مدفن للمخلفات الخطرة بالسويس- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

قال اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، إنه من المقرر افتتاح مدفن جديد للمخلفات الخطرة بمحافظة السويس، لتخفيف العبء عن مدفن الناصرية في الإسكندرية.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بالإسكندرية بتكلفة 17 مليون جنيه، اليوم الخميس، بحضور وزيرة البيئة.

وأضاف شعراوي، أن الدولة تهتم بمنظومة النظافة بشقيها العضوية والخطرة، ما نتج عنه لأول مرة في مصر وجود خلية دفن بهذا الحجم والشكل العلمي المتاح الآن.

وتابع الوزير: "أن الدولة نجحت في حل مشاكل النظافة في نصف محافظات مصر، بينما يجرى استكمال العمل لحل المتبقي بباقي المحافظات".