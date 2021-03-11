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"رُخصك يا اسطى".. ضبط عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة سائق بالقاهرة

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"رُخصك يا اسطى".. ضبط عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة سائق بالقاهرة "رُخصك يا اسطى".. ضبط عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة سائق بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:39 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

تمكن رجال المباحث القاهرة من ضبط عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من سائق سيارة بمنشأة ناصر.

الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين ، مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما طبنجة صوت - قطعة خشبية ملفوفة بلاصق أسود على هيئة جهاز لاسلكي - مبلغ مالي "مجهول المصدر" ) أثناء قيامهما باستيقاف قائد سيارة أجرة عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة.

وعقب ضبطهما أفاد المجنى عليه بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه، وأوهماه أنهما رجال شرطة واستوليا منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده لقيامه بتحميل ركاب من خارج الموقف.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام المضبوطات حيازتهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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