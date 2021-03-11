بـ 15 إجراء.. مدارس الإسكندرية تستعد لاستئناف الدراسة

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

عقد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهي المواد الدراسية، لبحث استعدادات بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021.

وجرى اتخاذ 15 إجراًء لاستئناف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، وهي :

- الالتزام بتطبيق الخطط الدراسية وعقد الامتحانات الشهرية.

- سرعة الانتهاء من تهيئة المناخ التعليمي اللازم وتذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

- تنظيم عودة هيئة التدريس والعاملين بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون مدير المدرسة هو المسئول عن وضع قواعد تشغيل العاملين ونظام التناوب بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، أو خطة المنهج.

- منع مديري عموم الإدارات والإدارات النوعية ومديري الأقسام بالإدارات من إصدار أوامر شفهية، على أن تكون جميع الأوامر كتابية ومعتمدة وتتفق مع صحيح القانون.

- الالتزام بخطة توزيع المنهج الدراسي طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

- رفع الوعي بدور القنوات التعليمية وما تقدمه من برامج الحلقات التعليمية.

- توفير شروط السلامة والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية، من خلال اللجان المشكلة للمتابعة لكل المدارس.

- نقل جميع الرواكد في المدارس، وتغطية البالوعات، وحصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي.

- التأكد من الصلاحية الفنية لمنظومة التعليم الثانوي مع التنسيق مع الشركات المتخصصة لأعمال الصيانة، لسرعة الانتهاء من الأعطال وتوفير بيئة تكنولوجية مناسبة بالمدارس.

- التنسيق مع الوحدات المحلية لتجميل مداخل المدارس والشوارع المحيطة وإزالة كافة الإشغالات بمحيطها.

- حظر استغلال أسوار المدارس للإعلانات، وحظر تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس، والتأكد من سلامة الأبواب الحديدية.

- حسن معاملة أولياء الأمور، وتحديد موعد مقابلة دورية لمتابعة أبنائهم مع إعلان موعد المقابلات في مكان بارز.

- الاهتمام بنظافة الفصول من الداخل والتعقيم قبل وأثناء وبعد اليوم الدراسي.

- توعية الطلاب بأهمية ارتداء الكمامة والنظافة الشخصي، وغسل الأيدي والتعقيم المستمر.

- منع التزاحم في الدخول والخروج من المدارس، وضرورة الالتزام التام بتحقيق التباعد وتخصيص بوابة للدخول.