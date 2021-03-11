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ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور إلى 12 حالة وفاة و 19 مصابًا

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ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور إلى 12 حالة وفاة و 19 مصابًا ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور إلى 12 حالة وفاة و 19 مصابًا

مصراوي Masrawy

12:51 م الخميس 11 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر أمني بالقليوبية، ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع ملابس إسكان الشباب في العبور إلى 12 حالة وفاة، وإصابة 19 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفيي السلام وبلبيس المركزي.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتعاون مع الحماية المدنية بالقاهرة والشرقية، بـ 20 سيارة للسيطرة على حريق شب بمصنع ملابس بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، لمنع خطر امتداد النيران إلى المصانع المجاورة.

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