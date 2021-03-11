أخبار عاجلة

"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
​​وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمركز شباب الزهراء بالأقصر

Print
بالصور.. وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمركز شباب الزهراء بالأقصر بالصور.. وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمركز شباب الزهراء بالأقصر

مصراوي Masrawy

12:43 م الخميس 11 مارس 2021

الأقصر- محمد محروس:

استهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارته لمحافظة الأقصر بتفقد مركز شباب الزهراء بنجع الوحدة بإدارة الطود، رفقة محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، في زيارة مفاجئة لم تكن مدرجة ببرنامج الزيارة.

وتجول الوزير داخل المبنى الإداري، للتعرف على حالته تمهيدًا لإدراجه ضمن ملف تطوير مراكز الشباب الذي تنفذه الوزارة في الفترة المقبلة.

كما تعرف الدكتور "صبحي" على معدل الإنجاز المحقق بملعب كرة القدم القانوني المطور الجاري تنفيذه بمركز الشباب.

وشدد الوزير، على أهمية المتابعة الدورية لمراكز الشباب في كافة المحافظات، ورصد الاحتياجات والعمل على توفيرها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية