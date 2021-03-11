بالصور.. وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمركز شباب الزهراء بالأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

استهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارته لمحافظة الأقصر بتفقد مركز شباب الزهراء بنجع الوحدة بإدارة الطود، رفقة محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، في زيارة مفاجئة لم تكن مدرجة ببرنامج الزيارة.

وتجول الوزير داخل المبنى الإداري، للتعرف على حالته تمهيدًا لإدراجه ضمن ملف تطوير مراكز الشباب الذي تنفذه الوزارة في الفترة المقبلة.

كما تعرف الدكتور "صبحي" على معدل الإنجاز المحقق بملعب كرة القدم القانوني المطور الجاري تنفيذه بمركز الشباب.

وشدد الوزير، على أهمية المتابعة الدورية لمراكز الشباب في كافة المحافظات، ورصد الاحتياجات والعمل على توفيرها.