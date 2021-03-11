سيارات إطفاء من القاهرة والقليوبية والشرقية للسيطرة على حريق مصنع ملابس العبور

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بسيارتي إطفاء؛ للمشاركة في السيطرة على حريق شبَّ في مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة العبور، بنطاق محافظة القليوبية.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزي عدد من المصابين، فيما جرى نقل آخرين إلى مستشفى مدينة السلام.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتعاون مع الحماية المدنية بالقاهرة، بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وجرى محاصرة النيران لمنع خطر امتداد الحريق للمصانع المجاورة.