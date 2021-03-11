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بالصور.. اللقطات الأولى لحريق مصنع ملابس العبور

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بالصور.. اللقطات الأولى لحريق مصنع ملابس العبور بالصور.. اللقطات الأولى لحريق مصنع ملابس العبور

مصراوي Masrawy

12:35 م الخميس 11 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، جهودها للسيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب في العبور.

وأسفر الحريق عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرون، فيما جرى الدفع بـ 15 سيارة إطفاء من القاهرة والقليوبية للسيطرة على الحريق، والاستعانة بسيارتين من الشرقية لمحاصرة النيران.

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا بنشوب حريق بمصنع للملابس الجاهزة بإسكان الشباب في العبور، ومصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفيي بلبيس المركزي بالشرقية، والسلام بالقاهرة.

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مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 في حريق مصنع ملابس العبور

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