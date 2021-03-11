ضبط 3 ورش سلاح و245 قضية مخدرات.. جهود الأمن العام خلال يوم

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مصراوي Masrawy

كتب -علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 194 قطعة سلاح ناري، 245 قضية مخدرات، تنفيذ 81697 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

وضبطت 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وتشكيل عصابي، ضم متهمان، ارتكبا 4 وقائع سرقات، 220 دراجة نارية مخالفة 16048 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.