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تعليم بورسعيد: 100% من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان الجغرافيا والكيمياء

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تعليم بورسعيد: 100% من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان الجغرافيا والكيمياء تعليم بورسعيد: 100% من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان الجغرافيا والكيمياء

مصراوي Masrawy

12:28 م الخميس 11 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أن 100% من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحان إلكترونيًا لمادتي الجغرافيا لشعبة أدبي والكيمياء لشعبة علمي.

وأكدت في بيان لها، أن إجمالي الحضور بالفترة الأولى 1600 طالب، وتغيب 5 طلاب، بينما حضر الفترة الثانية 2776 طالبًا، وتغيب 8 طلاب.

وأشارت المديرية إلى أن إجمالى طلاب الصف الثاني الثانوي العام 4389 طالبًا، موزعين على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، ولم تسجل غرفة العمليات شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان، كما لم يجري رصد أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

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