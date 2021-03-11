★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

كشف المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، تفاصيل انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بالطريق الصحراوي الغربي، صباح اليوم الخميس.

وقال "الطيبي": "السائق أشعل النيران في إطار سيارة قديم لمساعدته فى الإنارة بعد توقف العربة على طريق قرية جحدم ببني غالب بمدينة أسيوط".

وأضاف السكرتير العام المساعد، أن الإطار تطاير منه بعض الشرر وتسبب في نشوب حريق بأسطوانات البوتاجاز بالسيارة وحدوث انفجارات متتالية".

وأكد الطيبي، أنه جرى السيطرة على الحريق بعد وصول قوات الحماية المدنية لموقع الحادث في وقت لم يتجاوز الـ 40 دقيقه؛ وجرت عمليتي الإطفاء والتبريد دون خسائر أو إصابات بشرية ورفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

كان اللواء عصام سعد، محافظ اسيوط، تلقى اخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بانفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز، وانفجار محتوياتها بطريق بنى غالب بمركز أسيوط.

وأصدر المحافظ تعليمات بتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث وملابساته بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لمنع تكرار الحادث.