15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع ملابس العبور

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتعاون مع الحماية المدنية بالقاهرة، بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وجرى محاصرة النيران لمنع خطر امتداد الحريق للمصانع المجاورة.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، جراء حريق شب داخل مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب في العبور، فيما جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بمصنع للملابس الجاهزة بإسكان الشباب في العبور، وانتقل اللواء عمر حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية إلى المكان، رفقة 15 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران.

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