مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 في حريق مصنع ملابس العبور

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، جراء حريق شب داخل مصنع سبيد للملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب في العبور، فيما جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بمصنع للملابس الجاهزة بإسكان الشباب في العبور، وانتقل اللواء عمر حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية إلى المكان، رفقة 15 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران.

بالفحص والمعاينة تبين إصابة ١٢ شخصًا، جرى نقلهم إلى مستشفى السلام فيما لقي ٥ أشخاص مصرعهم.