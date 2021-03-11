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اليوم.. افتتاح خلية دفن مخلفات خطرة بالإسكندرية بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة

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اليوم.. افتتاح خلية دفن مخلفات خطرة بالإسكندرية بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة اليوم.. افتتاح خلية دفن مخلفات خطرة بالإسكندرية بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة

مصراوي Masrawy

11:26 ص الخميس 11 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

يفتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ترافقه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة في الإسكندرية، بتكلفة ١٧مليون جنيه.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن خلية الدفن الجديدة تعد الأكبر في ، وتقدر سعتها بـ15 ألف متر مربع، وتشمل 4 بحيرات.

وأضاف الشريف، أنه جرى عمل خطة طوارئ معتمدة من إدارة الحماية المدنية بتكلفة 2 مليون و300 ألف؛ لتأمين مدفن الناصرية ضد مخاطر الحريق، وإنشاء محطة تمويل للسيارات والمعدات الموجودة بمركز الناصرية.

ولفت المحافظ إلى أن المرحلة الرابعة؛ لإنشاء مدفن الناصرية شملت صيانة الوحدة الفيزيوكيميائية بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2009 بتكلفة مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه جار إنشاء 2 جملون للتخزين الآمن بمركز الناصرية، وإعادة تأهيل بحيرات التبخير القديمة بتكلفة مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء عدد ٢ محرقة بتكلفة 4 ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

ويُعد مركز الناصرية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة الأول من نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط، ويستقبل 39 نوعًا من المخلفات الخطرة من الشركات من جميع محافظات مصر.

ويتضمن المركز الذي يقع على مساحة 37 فدانًا، مدفنًا على مساحة 14 ألف متر مبطنًا بطبقات تبطين عازلة للتخلص من المخلفات غير العضوية الصلبة، فضلًا عن أحواض تبخير على مساحة 5 آلاف و200 متر مربع لتبخير الرشح وذلك طبقا للمعايير الأوروبية.

كما يضم معملًا كيميائيًا جرى تدعيمه بالأجهزة الكيمائية اللازمة للتحاليل، وتدريب فريق من العاملين بالوحدة على جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصناعية الخطرة.

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