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إنهاء أزمة الديون المتأخرة على أصحاب الورش بالمنطقة الصناعية في أسوان

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مصراوي Masrawy

11:59 ص الخميس 11 مارس 2021

أسوان– إيهاب عمران:

وافق الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، على جدولة المستحقات والمتأخرات المالية على أصحاب الورش الفنية الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقي في أسوان.

وقال العميد أحمد عز المشرف العام على المناطق الصناعية بأسوان، إن المشكلة متراكمة منذ إنشاء المنطقة الصناعية عام 1996، وجرى حلها بعد تدخل محافظ أسوان، والموافقة على تمليك الورش للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي بعد دفع المستحقات بالكامل.

وأضاف "عز" أنه جرى تكليف شركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، بإعداد مقايسات إعادة تأهيل المجمع الصناعي، على أن يجري تخصيص الوحدات الشاغرة بالمجمع بعد حصرها عن طريق المحافظة، بالإضافة إلى زيارة مسئولي الجهاز للمجمع مرة على الأقل بشكل شهري، للتعرف على احتياجات ومشاكل المستفيدين .

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