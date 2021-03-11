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طلاب الصف الثاني الثانوي بشمال سيناء يؤدون امتحانات الرياضيات والجغرافيا

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طلاب الصف الثاني الثانوي بشمال سيناء يؤدون امتحانات الرياضيات والجغرافيا طلاب الصف الثاني الثانوي بشمال سيناء يؤدون امتحانات الرياضيات والجغرافيا

مصراوي Masrawy

11:41 ص الخميس 11 مارس 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء في بيان الخميس، إن 3019 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي العام يؤدون الامتحانات إلكترونيًا بمادتي الرياضيات والجغرافيا في 29 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة عن طريق الجهاز اللوحي التابلت.

وأضاف رضوان، إلى تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على الشكاوى التي تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، ويضم عددًا من أخصائيي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.

وأكد وكيل وزارة التعليم، توقيع الكشف الطبي على الطلاب عن طريق الكواشف الحرارية قبل دخول لجان الامتحان، واتباع الإجراءات الاحترازية ودخول الطلاب اللجان بالكمامة.

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