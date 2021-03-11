157 مليون جنيه قروض لمشروع البتلو في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

صرح المهندس محمد مكي، مسئول مشروع البتلو وتصنيع المخلفات بمديرية زراعة البحيرة، أن إجمالي القروض الممنوحة للمنتفعين بمشروع البتلو بلغت 157 مليونًا و297 ألفًا و500 جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين من المشروع بالمحافظة 1270 مربي، بإجمالي 16 ألفًا و481 رأس "أبقار- جاموس".

وأشار مكي، إلى أنه جرى التبسيط والتيسير على المواطنين المتقدمين للاستفادة من المشروع القومى للبتلو المحلي حتى 20 رأس وكذلك المستورد حتى 10 رؤوس دون التقيد برخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط، ويكتفى بالمعاينة الثلاثية التى تجري بواسطة مديرية الزراعة والطب البيطرى والبنك الزراعي للتيقن من جاهزية المكان للتربية والتسمين.

وأوضح المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه عند الحصول على القرض يجري متابعته من قبل إدارة الإنتاج الحيوانى للتأكد من عدد رؤوس الماشية المتعاقد عليها والتأمين عليها، وينفذ الإقراض على مرحلتين، الأولى قرض بمبلغ 3 آلاف جنيه لكل رأس بتلو من وزن 60 كجم أو 70 كجم حتى يصل إلى 250 كجم، والمرحلة الثانية قرض بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل رأس من وزن 250 كجم حتى 450 كجم.

وكشف الزواوي، أن إجمالي عدد تراخيص التشغيل منذ بداية صدور القرار 773 لسنة 2017، 1140 مزرعة و 2328 حظيرة، وإجمالي الثروة الحيوانية بمحافظة البحيرة 706 ألفًا و818 رأس عبارة عن 69 ألفًا و849 عجول تسمين أبقار محلي، و 5204 مستورد، 20 ألفًا و616 جاموس، و 227 ألفًا و905 إناث أبقار محلي، و 1457 مستورد، و 92 ألفًا و 782 إناث جاموس، و189 ألفًا و596 أغنام، و 46 ألفًا و16 ماعز، و 2074 إبل، و 51 ألفًا 319 دواب.