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تفاصيل انفجار سيارة محملة بـ400 أسطوانة بوتاجاز بالصحراوي الغربي- صور

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تفاصيل انفجار سيارة محملة بـ400 أسطوانة بوتاجاز بالصحراوي الغربي- صور تفاصيل انفجار سيارة محملة بـ400 أسطوانة بوتاجاز بالصحراوي الغربي- صور

مصراوي Masrawy

09:35 ص الخميس 11 مارس 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

اندلع حريق بسيارة نقل محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على الطريق الصحراوي الغربي، بقرية بني غالب في أسيوط، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وقال شهود العيان لـ"مصراوي": "سمعنا دوي انفجار ضخم وشاهدنا ألسنة النيران والدخان الأسود يقطع عتمة الليل بطريق بني غالب في أسيوط، فهرعنا مسرعين إلى الشارع فوجدنا أسطوانات البوتجاز تتطاير في الهواء والنار تمسك بها وبسيارة نقل".

وأضافوا: " أن سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية هرعت إلى مكان الحادث، وجرى إنقاذ المنطقة من كارثة في وقت لا يتجاوز 40 دقيقة".

وسيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، اليوم، على حريق شب في سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق بني غالب في أسيوط.

وجرى عمل تبريد لموقع الانفجار دون أية خسائر أو إصابات بشرية، ورفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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