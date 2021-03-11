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نيابة النقض توصي بإدراج "أبو تريكة" وآخرين بقوائم الإرهابيين

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نيابة النقض توصي بإدراج "أبو تريكة" وآخرين بقوائم الإرهابيين نيابة النقض توصي بإدراج "أبو تريكة" وآخرين بقوائم الإرهابيين

مصراوي Masrawy

10:32 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، بوجوبية تأييد إدراج محمد أبوتريكة وآخرين بقوائم الإرهاب.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أدرجت، 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم أبوتريكة، للمرة الثانية، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات" والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 أبريل 2018.

كانت النيابة تقدمت بمذكرة، رقم 5 لسنة 2018، تطالب فيها بإدراج ١٥٢٩ على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وبناء عليه أصدرت محكمة الجنايات قرارها المنشور بالجريدة الرسمية في أبريل ٢٠١٨ بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب وفقًا لما نشر بالجريدة الرسمية كل من؛ اللاعب محمد أبو تريكة، ويوسف القرضاوي، وإبراهيم عصام العريان، وأسعد شيخة، وأسماء عصام العريان، وأسامة يوسف القرضاوي.

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