غدًا.. قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بمنيا القمح في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلنت رئاسة مدينة منيا القمح، بالشرقية، اليوم الخميس، قطع الكهرباء 3 ساعات، غدًا الجمعة، عن مناطق متفرقة بالمركز؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لموزعات كهرباء "شلشلمون– سنهوت– السعديين– الصنافين".

ومن المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من السابعة صباحًا، ولمدة 3 ساعات؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية للموزعات.

وتتأثر بالانقطاع القرى التابعة للوحدات المحلية بـ"سنهوت– الصنافين– شلشلمون– بني هلال– السعديين"، بالإضافة لقرى كفر الزقازيق وكفر ميت سهيل.