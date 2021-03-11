غدًا.. قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بمنيا القمح في الشرقية

مصراوي Masrawy
10:31 ص الخميس 11 مارس 2021
الشرقية– فاطمة الديب:
أعلنت رئاسة مدينة منيا القمح، بالشرقية، اليوم الخميس، قطع الكهرباء 3 ساعات، غدًا الجمعة، عن مناطق متفرقة بالمركز؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لموزعات كهرباء "شلشلمون– سنهوت– السعديين– الصنافين".
ومن المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من السابعة صباحًا، ولمدة 3 ساعات؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية للموزعات.
وتتأثر بالانقطاع القرى التابعة للوحدات المحلية بـ"سنهوت– الصنافين– شلشلمون– بني هلال– السعديين"، بالإضافة لقرى كفر الزقازيق وكفر ميت سهيل.