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إصابة 3 طلاب برش خرطوش في مشاجرة بسوهاج

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إصابة 3 طلاب برش خرطوش في مشاجرة بسوهاج إصابة 3 طلاب برش خرطوش في مشاجرة بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:11 ص الخميس 11 مارس 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 3 طلاب برش خرطوش بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الخميس، في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالطريق، في البلينا جنوبي سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة البلينا، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية.

وتبين وقوع مشاجرة بين كل من بين كل من طرف أول "يوسف. م" 13 عامًا طالب، "محمد. ا" 15 عامًا طالب، "كريم. ع" 16 عامًا طالب ويقيمون دائرة المركز مصابين برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان "نادر. ك" 17 عامًا سائق، "أحمد. ع" 19 عامًا عامل، "فارس. ع" 17 عامًا عامل ويقيمون بناحية الساحل البحري دائرة المركز.

جرى ضبط الطرفين، وبحوزة الثاني والثالث من الطرف الثاني فردي خرطوش.

بسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما باعتداءكل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما أدى لإصابتهم، بسبب أولوية المرور بالطريق.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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