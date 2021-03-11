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"دمياط الجديدة" تعلن خطة التشغيل التجريبي لخطوط المواصلات الداخلية

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"دمياط الجديدة" تعلن خطة التشغيل التجريبي لخطوط المواصلات الداخلية "دمياط الجديدة" تعلن خطة التشغيل التجريبي لخطوط المواصلات الداخلية

مصراوي Masrawy

10:08 ص الخميس 11 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة، خطة التشغيل التجريبي لخطوط سير سيارات السرفيس الداخلي بالمدينة، بعد تعديلها وتشغيل سيارات جديدة قبل أيام.

وأوضح الجهاز، اليوم الخميس، أنه تقرر تشغيل أتوبيسات مجلس الأمناء من منتصف شارع السبعين أمام مكتبة الطفل، والمركز الطبي إلى مساكن الجنوب مرورًا بمساكن الستين، وشارع 100 ومدرسة المستقبل وشارع المحجوب إلى الجهاز وشارع الكفراوي انتهاء بالموقف الشرقي والعودة.

وأوضح أنه تقرر دخول خط رقم 1 إلى المجاورة الأولى، وحي أول إلى مدرسة الصنايع والطريق الفاصل بين المجاورة الثانية والثالثة، مرورًا بالطريق الفاصل بين الحديقة المركزية والمستشفى العسكري ثم إلى الطريق أ1 انتهاء بالموقف الشرقي والعودة.

كما بين الجهاز وصول خط رقم 3 إلى نهاية الشارع الفاصل بين الحي الثالث والخامس، لخدمة سكان الحيين وجامعة حورس، واستمرار خدمة سكان موقعي دار ومجاورات الحيين الثالث والخامس بأتوبيسات مجلس الأمناء.

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