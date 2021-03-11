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إنارة وتخطيط وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ

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إنارة وتخطيط وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ إنارة وتخطيط وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

09:25 ص الخميس 11 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من إنارة وتخطيط وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ، وإنهاء أعمال المشايات بالممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ، أنه جاري تركيب الرخام والجرانيت والانترلوك بالممشى السياحي بمنطقة هضبة أم السيد، المطل على البحر بطول 2 كيلو متر، وأعمال إنشاء مشايات بطول 2 كيلو متر، وعرض 3.6 متر، من الرخام والجرانيت، وجاري الانتهاء من إقامة بعض المناطق الترفيهية، منها رقعتي شطرنج ضخمتين وأعمال تجميلية مختلفة.

وأكد أنه جاري تطوير طريق نادي الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد، بطول 1.7 كيلو متر، وعرض 30 مترًا، وكذا تطوير مضمار الهجن.

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