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بالمكياج.. هكذا تحصلين على شفاه غليظة مفعمة بالإثارة

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بالمكياج.. هكذا تحصلين على شفاه غليظة مفعمة بالإثارة بالمكياج.. هكذا تحصلين على شفاه غليظة مفعمة بالإثارة

مصراوي Masrawy

08:00 ص الخميس 11 مارس 2021

(د ب أ)-

تعد الشفاه الغليظة رمزا للأنوثة وعنوانا للإثارة.

وللحصول على شفاه غليظة مفعمة بالإثارة تنصح بوابة الجمال "هاوت.دي" بوضع مستحضر تفتيح لامع في "قوس الحب"، أي التجويف الموجود في الشفاه العلوية؛ حيث يعكس مستحضر التفتيح اللامع الضوء الساقط على الشفاه، ما يجعلها تبدو أكبر حجما؛ كونها تصبح في بؤرة الأضواء.

وعن كيفية تطبيق هذه الحيلة، أوضحت البوابة الألمانية أنه يتم وضع كمية بحجم رأس الدبوس من مستحضر تفتيح لامع على حافة الشفاه وتوزيعها باتجاه المنتصف.

وأضافت "هاوت.دي" أن المرأة ذات البشرة الفاتحة يناسبها مستحضر تفتيح يميل إلى اللون الفضي، أما المرأة ذات البشرة الداكنة فيناسبها مستحضر تفتيح مائل للذهبي.

ولتأكيد طابع الأنوثة والإثارة، يتم وضع كمية قليلة من مستحضر التفتيح اللامع على الخطوط المحددة لمعالم قوس الحب وتوزيعها بأطراف الأصابع باتجاه الجانبين.

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