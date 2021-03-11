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السيطرة على حريق في سيارة اسطوانات غاز دون إصابات ومحافظ أسيوط يشكل لجنة لمعرفة سبب الحادث ..صور

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السيطرة على حريق في سيارة اسطوانات غاز دون إصابات ومحافظ أسيوط يشكل لجنة لمعرفة سبب الحادث ..صور السيطرة على حريق في سيارة اسطوانات غاز دون إصابات ومحافظ أسيوط يشكل لجنة لمعرفة سبب الحادث ..صور

مصراوي Masrawy

02:10 ص الخميس 11 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، منذ قليل، على حريق انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق بنى غالب التابعة لمركز أسيوط وانفجار جميع الاسطوانات بالسيارة دون أية إصابات أو خسائر بشرية.

كان اللواء عصام سعد، محافظ اسيوط، تلقى اخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز وانفجار جميع محتوياتها بطريق بنى غالب بمركز أسيوط.

وعلى الفور انتقل المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد بأسيوط وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء كبيرة الحجم وعمل كردون أمنى حول المنطقة وعمل تحويلات مرورية.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الانفجار وجرى الإطفاء والتبريد دون أية خسائر او إصابات بشرية وتم رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

أصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث وملابساته بالتنسيق مع الجهات الامنية لمنع تكرار الحادث مرة اخرى حماية لأرواح المواطنين.

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